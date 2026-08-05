15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитника «Зенита» Кондакова увезли в больницу после матча с «Балтикой»

Полузащитника «Зенита» Кондакова увезли в больницу после матча с «Балтикой»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о повреждении полузащитника своей команды Даниила Кондакова, полученном в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Хавбек был заменён на 53-й минуте встречи из-за травмы головы.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

«Пожелаем Даниилу здоровья: его увезли в больницу, нужно зашивать, смотреть, что случилось, насколько серьёзные у него повреждения», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

В минувшем сезоне 18-летний полузащитник сине-бело-голубых провёл за команду 15 матчей во всех турнирах, в которых не забил голов и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Новичок «Зенита» прибил бывший клуб в Кубке! Но всё перекрыл жуткий нокдаун Кондакова
Видео
Новичок «Зенита» прибил бывший клуб в Кубке! Но всё перекрыл жуткий нокдаун Кондакова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android