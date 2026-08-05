Полузащитника «Зенита» Кондакова увезли в больницу после матча с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о повреждении полузащитника своей команды Даниила Кондакова, полученном в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Хавбек был заменён на 53-й минуте встречи из-за травмы головы.

«Пожелаем Даниилу здоровья: его увезли в больницу, нужно зашивать, смотреть, что случилось, насколько серьёзные у него повреждения», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

В минувшем сезоне 18-летний полузащитник сине-бело-голубых провёл за команду 15 матчей во всех турнирах, в которых не забил голов и отдал одну результативную передачу.