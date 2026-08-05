Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о спорном правиле аутов в футболе. Суть правила в том, что на вбрасывание мяча из аута командам дают пять секунд. Сегодня, 5 августа, сине-бело-голубые обыграли «Балтику» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

«Думаю, не только команды не адаптировались, судьи тоже. Иногда забывают, считают или нет. Это достаточно сложно, когда много аутов. Спорные моменты, когда судья начинает считать… Сложно, но судей тоже можно понять. Допустим, 40 аутов, им нужно постоянно [считать], с какого момента считать, с какого принимают решение. Это сложно. Не у всех есть понимание духа игры и интенсивности матча, когда идёт затяжка, а когда игрок просто не успевает дойти. Много странных моментов, связанных с этим [правилом]», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.