В ФИФА отреагировали на информацию о договорённости Инфантино по переносу финала ЧМ-2030

В ФИФА отреагировали на информацию о договорённости главы организации Джанни Инфантино по переносу финала ЧМ-2030 на территорию Марокко в случае, если получит от них поддержку для переизбрания на занимаемую должность.

«Утверждение о том, что президент ФИФА давал какие-либо обещания относительно проведения финала чемпионата мира по футболу 2030 года, является ложным и вводящим в заблуждение. Решение будет принято ФИФА в установленном порядке», — приводит сообщение ФИФА журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что в случае поддержки со стороны Королевской марокканской футбольной федерации матч планируется провести в Касабланке на стадионе вместимостью 115 тыс. человек, а не на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

ЧМ-2030 впервые в истории примут сразу шесть стран. В честь 100-летия турнира матчи открытия пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае, а основная часть турнира – в Испании, Португалии и Марокко.