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Пресс-служба «Балтики»: гол Андраде на «Газпром Арене» со второй попытки засчитан. Но…

Пресс-служба «Балтики»: гол Андраде на «Газпром Арене» со второй попытки засчитан. Но…
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Пресс-служба «Балтики» отреагировала на поражение калининградской команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победный гол забил экс-футболист балтийцев Кевин Андраде.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

«Гол Андраде с углового на «Газпром Арене» со второй попытки засчитан. Но…» — написано в сообщении клуба.

Напомним, в февраля 2026 года в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Балтикой» гол Кевина Андраде, который на тот момент выступал за калининградцев, был отменён из-за спорного офсайда. Сине-бело-голубые одержали победу в той встрече со счётом 1:0.

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