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Дмитрий Воробьёв высказался о победе «Краснодара» в матче с «Ахматом»

Дмитрий Воробьёв высказался о победе «Краснодара» в матче с «Ахматом»
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Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв высказался об итогах матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (1:1, 5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 4
Ахмат
Грозный
1:0 Уткин – 66'     1:1 Самородов – 90+3'    

«Любому игроку тяжело выходить на замену. В моменте хорошо сыграли, забили гол. Но, к сожалению, концовку упустили. Как бы сегодня оценил свой матч? За счёт голевой можно троечку поставить», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Ахмат» и «Краснодар» начинают свой путь в Кубке России с группы B, где также выступают московское «Динамо» и воронежский «Факел».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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