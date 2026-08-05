Дмитрий Воробьёв высказался о победе «Краснодара» в матче с «Ахматом»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв высказался об итогах матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (1:1, 5:4 пен.).

«Любому игроку тяжело выходить на замену. В моменте хорошо сыграли, забили гол. Но, к сожалению, концовку упустили. Как бы сегодня оценил свой матч? За счёт голевой можно троечку поставить», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Ахмат» и «Краснодар» начинают свой путь в Кубке России с группы B, где также выступают московское «Динамо» и воронежский «Факел».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).