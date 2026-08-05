Мукаилов отметил вратаря «Краснодара» Корякина после победы над «Ахматом» в серии пенальти

Нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов прокомментировал итоги матча с «Ахматом» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен.). Форвард отметил старание партнёров по команде и особо выделил игру вратаря Александра Корякина, который помог хозяевам одержать победу в серии пенальти. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Была очень интересная и тяжёлая игра. Видно, что каждый игрок старался. Долго присматривались друг к другу, новые футболисты и сочетания у команд. Думаю, получилось интересно. Корякин — молодец, вытащил пенальти», — передаёт слова Мукаилова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.