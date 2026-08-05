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Мукаилов отметил вратаря «Краснодара» Корякина после победы над «Ахматом» в серии пенальти

Мукаилов отметил вратаря «Краснодара» Корякина после победы над «Ахматом» в серии пенальти
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Нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов прокомментировал итоги матча с «Ахматом» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен.). Форвард отметил старание партнёров по команде и особо выделил игру вратаря Александра Корякина, который помог хозяевам одержать победу в серии пенальти. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 4
Ахмат
Грозный
1:0 Уткин – 66'     1:1 Самородов – 90+3'    

«Была очень интересная и тяжёлая игра. Видно, что каждый игрок старался. Долго присматривались друг к другу, новые футболисты и сочетания у команд. Думаю, получилось интересно. Корякин — молодец, вытащил пенальти», — передаёт слова Мукаилова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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