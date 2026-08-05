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Футболист «Зенита» Ерохин оценил «Балтику» по сравнению с прошлым сезоном

Футболист «Зенита» Ерохин оценил «Балтику» по сравнению с прошлым сезоном
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Футболист «Зенита» Александр Ерохин оценил «Балтику» по сравнению с прошлым сезоном. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Балтика» уступила «Зениту» со счётом 0:1. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

— Как оцените «Балтику» по сравнению с прошлым сезоном?
— В плане неуступчивости команда не изменилась. Продолжают плотно играть. Начали сегодня играть в пять защитников, к чему мы и готовились. В этом сезоне можно ожидать, что они отберут очки у многих команд и могут занять место в восьмёрке, — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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