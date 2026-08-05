«Пари Сен-Жермен» потерпел крупное поражение от «Мальорки», Сафонов пропустил дважды

Завершился товарищеский матч, в котором встречались испанская «Мальорка» и французский «Пари Сен-Жермен». Испанский клуб одержал победу со счётом 3:0.

На 21-й минуте счёт открыл полузащитник «Мальорки» Зиту Лувумбу. На 40-й минуте преимущество испанской команды удвоил нападающий Хан Вирхили. Защитник Антонио Раильо забил третий мяч в ворота «ПСЖ» на 51-й минуте встречи.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл первый тайм матча и пропустил два мяча.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон-2025/2026 во французской Лиге 1, став чемпионом турнира. Команда набрала 76 очков в 34 матчах. В Лиге чемпионов УЕФА прошедшего сезона «ПСЖ» в финале одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

В чемпионате Испании «Мальорка» заняла 18-е место, заработав 42 очка в 38 матчах и вылетев из Ла Лиги. Победителем Ла Лиги в сезоне-2025/2026 стала «Барселона», набравшая 94 очка.