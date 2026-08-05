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«Пари Сен-Жермен» потерпел крупное поражение от «Мальорки», Сафонов пропустил дважды

«Пари Сен-Жермен» потерпел крупное поражение от «Мальорки», Сафонов пропустил дважды
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались испанская «Мальорка» и французский «Пари Сен-Жермен». Испанский клуб одержал победу со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка, Испания
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Лувумбу – 21'     2:0 Вирхили – 40'     3:0 Раильо – 51'    

На 21-й минуте счёт открыл полузащитник «Мальорки» Зиту Лувумбу. На 40-й минуте преимущество испанской команды удвоил нападающий Хан Вирхили. Защитник Антонио Раильо забил третий мяч в ворота «ПСЖ» на 51-й минуте встречи.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл первый тайм матча и пропустил два мяча.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон-2025/2026 во французской Лиге 1, став чемпионом турнира. Команда набрала 76 очков в 34 матчах. В Лиге чемпионов УЕФА прошедшего сезона «ПСЖ» в финале одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

В чемпионате Испании «Мальорка» заняла 18-е место, заработав 42 очка в 38 матчах и вылетев из Ла Лиги. Победителем Ла Лиги в сезоне-2025/2026 стала «Барселона», набравшая 94 очка.

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