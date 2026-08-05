Ерохин: хочется поддержать Кондакова, он уехал на скорой до окончания матча с «Балтикой»

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о партнёре по команде Данииле Кондакове. Футболист получил повреждение в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Хавбек был заменён на 53-й минуте встречи из-за травмы головы.

«Хочется поддержать Кондакова. Он уехал до окончания матча на скорой. Уточним, как у него дела. Горшков по позиции его заменил, не пришлось делать перестроения, — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В минувшем сезоне 18-летний полузащитник сине-бело-голубых провёл за команду 15 матчей во всех турнирах, в которых не забил голов и отдал одну результативную передачу.