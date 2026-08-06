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«Я, в принципе, порадовался». Андрей Талалаев оценил поражение «Балтики» от «Зенита»

«Я, в принципе, порадовался». Андрей Талалаев оценил поражение «Балтики» от «Зенита»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

«Достойно очень выглядели. Проиграли гегемону нашего чемпионата. Я, в принципе, порадовался. Поправили ошибки, которые были в первом тайме. Совсем не было ударов у нас. Несмотря на то что по атакам не было такого громадного преимущества у «Зенита». Я уже давно говорил: бороться и бегать команда готова сколько угодно, подстраиваться под любого соперника. Нам бы исполнения немножко впереди и, думаю, сегодня было бы сложнее «Зениту». Достаточно создали. И стандартов, по‑моему, у нас даже больше. И такие моменты, конечно, надо забивать, какие у нас были в концовке.

Честно поблагодарил ребят. Сейчас они отработают, придут в раздевалку. Даже думаю над тем, может быть, дать им завтра выходной. Погулять по Петербургу немножко, насладиться. Знаете, обычно остаётся какое‑то чувство досады. Последний наш приезд сюда, в Санкт‑Петербург, — там китайские линии рисовали. Здесь, казалось по первому тайму, какое‑то немножко предвзятое к нам отношение. В перерыве посмотрели моменты — здорово арбитр разобрался. Славке казалось, что он успел и его сбивали в штрафной, а на самом деле ничего не было. Редко бывает такое.

Те коррективы, которые внесли по прессингу и перестроению в перерыве, ребята выполнили во втором тайме. Мне понравилось, как играла моя команда», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

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