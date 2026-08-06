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«Правильно им накидали». Шалимов объяснил разгромное поражение «Оренбурга» от «Спартака»

«Правильно им накидали». Шалимов объяснил разгромное поражение «Оренбурга» от «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов объяснил разгромное поражение «Оренбурга» от «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты хозяев.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 78'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

«Оренбург» приехал в Москву не основным составом. Вот и правильно им накидали. Если такое отношение к турниру… пять получили закономерно. Они показали, что им Кубок особенно не нужен», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

После 1-го тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка и возглавляют турнирную таблицу группы А. «Оренбург» и «Рубин» не имеют в своём активе набранных очков.

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