«Правильно им накидали». Шалимов объяснил разгромное поражение «Оренбурга» от «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов объяснил разгромное поражение «Оренбурга» от «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты хозяев.
«Оренбург» приехал в Москву не основным составом. Вот и правильно им накидали. Если такое отношение к турниру… пять получили закономерно. Они показали, что им Кубок особенно не нужен», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».
После 1-го тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка и возглавляют турнирную таблицу группы А. «Оренбург» и «Рубин» не имеют в своём активе набранных очков.
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