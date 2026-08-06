«Правильно им накидали». Шалимов объяснил разгромное поражение «Оренбурга» от «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов объяснил разгромное поражение «Оренбурга» от «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты хозяев.

«Оренбург» приехал в Москву не основным составом. Вот и правильно им накидали. Если такое отношение к турниру… пять получили закономерно. Они показали, что им Кубок особенно не нужен», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

После 1-го тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка и возглавляют турнирную таблицу группы А. «Оренбург» и «Рубин» не имеют в своём активе набранных очков.