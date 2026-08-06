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«Очень горжусь оказанной честью». Джику — о дебюте в роли капитана «Спартака»

«Очень горжусь оказанной честью». Джику — о дебюте в роли капитана «Спартака»
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Защитник московского «Спартака» Александер Джику прокомментировал свой дебют в роли капитана команды. Джику впервые вывел игроков красно-белых на поле с капитанской повязкой в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась крупной победой хозяев поля — 5:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 78'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

«Очень горжусь оказанной честью выйти с капитанской повязкой. Для меня это много значит, потому что «Спартак» — очень‑очень большой клуб. Я очень рад! Конечно, то, что мы победили, тоже важно! Вместе мы можем сотворить много хорошего», — приводит слова Джику пресс‑служба «Спартака».

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