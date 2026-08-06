«Очень горжусь оказанной честью». Джику — о дебюте в роли капитана «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Александер Джику прокомментировал свой дебют в роли капитана команды. Джику впервые вывел игроков красно-белых на поле с капитанской повязкой в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась крупной победой хозяев поля — 5:1.

«Очень горжусь оказанной честью выйти с капитанской повязкой. Для меня это много значит, потому что «Спартак» — очень‑очень большой клуб. Я очень рад! Конечно, то, что мы победили, тоже важно! Вместе мы можем сотворить много хорошего», — приводит слова Джику пресс‑служба «Спартака».