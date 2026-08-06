«Очень горжусь оказанной честью». Джику — о дебюте в роли капитана «Спартака»
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Александер Джику прокомментировал свой дебют в роли капитана команды. Джику впервые вывел игроков красно-белых на поле с капитанской повязкой в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась крупной победой хозяев поля — 5:1.
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26' 2:0 Угальде – 33' 3:0 Угальде – 52' 4:0 Умяров – 78' 4:1 Голыбин – 81' 5:1 Полех – 84'
«Очень горжусь оказанной честью выйти с капитанской повязкой. Для меня это много значит, потому что «Спартак» — очень‑очень большой клуб. Я очень рад! Конечно, то, что мы победили, тоже важно! Вместе мы можем сотворить много хорошего», — приводит слова Джику пресс‑служба «Спартака».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 августа 2026
-
00:15
-
00:10
-
00:09
-
00:01
- 5 августа 2026
-
23:56
-
23:56
-
23:51
-
23:48
-
23:42
-
23:39
-
23:33
-
23:30
-
23:28
-
23:18
-
23:13
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
23:00
-
22:43
-
22:36
-
22:35
-
22:17
-
22:11
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:54
-
21:36
-
21:36
-
21:36
-
21:29
-
21:29
-
21:25