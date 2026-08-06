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«Это мастерство, а не лотерея». Черчесов — о поражении «Ахмата» в серии пенальти

«Это мастерство, а не лотерея». Черчесов — о поражении «Ахмата» в серии пенальти
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Встреча группы В состоялась в Краснодаре, где основное время завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти хозяева поля оказались точнее, выиграв 5:4.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 4
Ахмат
Грозный
1:0 Уткин – 66'     1:1 Самородов – 90+3'    

— Кажется, обидное поражение.
— Для вас? Для меня нет.

— Чего не хватило для победы в основное время?
— Нужно было лучше распоряжаться мячом. Сделали заслуженную ничью. В основное время проигрывать, так скажем, неправильно.

Это была реальная кубковая игра, где никто не хотел уступать. Кто‑то говорит, что пенальти — это лотерея. Я же считаю, что это — мастерство, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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Комментарии
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