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«Я бы не пошёл». Бубнов объяснил, почему не стал бы работать в тренерском штабе Мостового

«Я бы не пошёл». Бубнов объяснил, почему не стал бы работать в тренерском штабе Мостового
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Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил бывшему футболисту московского «Спартака» Александру Мостовому, почему не стал бы работать у него в тренерском штабе в случае назначения экс-полузащитника наставником какой-либо команды.

«Мне в тренерский штаб к тебе нельзя идти. Я бы не пошёл. Объясню почему. Мне надо идти в советники президента, чтобы тебя прикрывать и объяснять, что ты футбольный человек. И чтобы он тебя не трогал.

Он [Мостовой] может контролировать трансферный рынок. Он же всё знает, его не проведёшь. Классных футболистов будет приглашать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Александр Мостовой получил тренерскую лицензию в марте 2025 года.

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