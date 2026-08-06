«Я бы не пошёл». Бубнов объяснил, почему не стал бы работать в тренерском штабе Мостового

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил бывшему футболисту московского «Спартака» Александру Мостовому, почему не стал бы работать у него в тренерском штабе в случае назначения экс-полузащитника наставником какой-либо команды.
«Мне в тренерский штаб к тебе нельзя идти. Я бы не пошёл. Объясню почему. Мне надо идти в советники президента, чтобы тебя прикрывать и объяснять, что ты футбольный человек. И чтобы он тебя не трогал.
Он [Мостовой] может контролировать трансферный рынок. Он же всё знает, его не проведёшь. Классных футболистов будет приглашать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Александр Мостовой получил тренерскую лицензию в марте 2025 года.