Аршавин обозначил главного соперника «Зенита» в борьбе за медали

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал стартовые результаты «Спартака» в новом сезоне. Он отметил, что не удивлён успехами москвичей, которые в среду, 5 августа, разгромили «Оренбург» со счётом 5:1 в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Ход «Спартака» на старте сезона не удивляет. Казалось, что они будут с «Зенитом» главными претендентами на медали. И это подтверждается пока», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» и «Спартак» идут без очковых потерь в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, набрав по шесть очков после двух стартовых туров.