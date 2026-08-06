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Аршавин обозначил главного соперника «Зенита» в борьбе за медали

Аршавин обозначил главного соперника «Зенита» в борьбе за медали
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал стартовые результаты «Спартака» в новом сезоне. Он отметил, что не удивлён успехами москвичей, которые в среду, 5 августа, разгромили «Оренбург» со счётом 5:1 в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 78'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

«Ход «Спартака» на старте сезона не удивляет. Казалось, что они будут с «Зенитом» главными претендентами на медали. И это подтверждается пока», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» и «Спартак» идут без очковых потерь в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, набрав по шесть очков после двух стартовых туров.

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