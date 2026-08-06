Матвей Сафонов может лишиться места в стартовом составе «ПСЖ» — источник

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может лишиться места в основном составе клуба, сообщает Eurosport.fr.

По данным источника, после успешного сезона 2025/2026 Матвей Сафонов, безупречно проявивший себя в ключевых матчах «ПСЖ», может не получить гарантированного места в стартовом составе в следующем сезоне. Более того, потенциальный приход японского вратаря Дзиона Судзуки (Парма) может отправить его на скамейку запасных.

Отмечается, если клуб под руководством Луиса Энрике готов потратить € 33 млн на вратаря сборной, который блистал этим летом на чемпионате мира в составе сборной Японии, то уж точно не для того, чтобы сажать его на скамейку запасных. Таким образом, статус Матвея Сафонова снова под вопросом.

Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024 года. С клубом российский вратарь выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Франции, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА.