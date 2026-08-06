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Тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Мальорки», где Сафонов пропустил два гола

Тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Мальорки», где Сафонов пропустил два гола
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с «Мальоркой» (0:3).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка, Испания
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Лувумбу – 21'     2:0 Вирхили – 40'     3:0 Раильо – 51'    

«Трудно дать объективную оценку. Думаю, первый тайм у нас был интересным, но мы допустили ошибку, которая привела ко второму голу соперника, и после этого стало тяжело. Но я доволен увиденным. Я видел, как несколько молодых игроков из академии сыграли очень хорошо. Этот матч был посвящен улучшению нашей физической формы. Это не тот результат, которого мы хотели бы, но это футбол».

Игра против «Пари Сен-Жермен» — это источник мотивации для любой команды, это вполне естественно. Это наша первая неделя предсезонной подготовки, и в составе у нас много игроков из академии. Это очень молодые игроки, и я должен отметить как их мастерство, так и их менталитет. Через три дня мы сыграем еще один товарищеский матч. Это ожидаемо, мы ждем возвращения наших игроков сборных, прежде чем сможем по-настоящему оценить нашу команду», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл первый тайм матча и пропустил два мяча.

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