«Становятся просто куском мяса». Экс-игрок «Челси» — о проблемах футболистов

Бывший полузащитник «Ланса», «Челси», «Лацио» и «Севильи» Гаэль Какута высказался о проблемах футболистов.

«Я бы сказал, что 90%, а то и 99,9% футболистов несчастны. Игроков буквально раздавливает груз ответственности и постоянная необходимость показывать результат, при этом почти никого не волнует их реальное психологическое состояние.

Хорошо делать вид, что ты счастлив, но спишь ли ты спокойно по ночам? Некоторые не могут уснуть и вынуждены принимать препараты. Если ты постоянно этим пользуешься, дело уже не просто в усталости. Кто-то уходит в вечеринки, кто-то — в видеоигры. Есть множество способов получить дофамин и сбежать от реальности. Многие боятся одиночества, потому что остаться наедине с собой — значит столкнуться с самим собой.

Кроме того, ты не знаешь, кто находится рядом с тобой и по каким причинам. Ты не можешь быть уверен, что отношения с окружающими искренние. Некоторые замыкаются в своём мире, отталкивают всех вокруг, даже не осознавая, что с ними происходит на самом деле.

Очень многие носят маски. Они скрываются за ними, потому что даже дома, в семье или в отношениях с друзьями не чувствуют, что их по-настоящему видят и слышат. В конечном счёте они становятся просто куском мяса», — приводит слова Какуты Footmercato.

Какута завершился карьеру летом 2026 года в возрасте 35 лет.