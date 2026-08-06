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Гимарайнс встретился с Артетой и прошёл медицинское обследование в «Арсенале» — Романо

Гимарайнс встретился с Артетой и прошёл медицинское обследование в «Арсенале» — Романо
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Бразильский полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс прошёл медицинское обследование в Лондоне перед подписанием четырёхлетнего контракта с «Арсеналом». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета и бразильский футболист встретились на базе и поговорили. Испанец выразил радость по поводу его трансфера, поскольку Артета хотел видеть Гимарайнса в команде много лет. Отмечается, что объявление о трансфере состоится в ближайшее время. Сумма сделки € 87,42 млн.

В сезоне-2025/2026 Гимарайнс принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт рассчитан до июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.

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