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Дмитрий Губерниев: побывает ли в Европе нынешнее поколение спортсменов, журналистов?

Дмитрий Губерниев: побывает ли в Европе нынешнее поколение спортсменов, журналистов?
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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о текущей политической ситуации в мире.

«Вообще в 1990-е мы могли себя представить в другой стране. Говорят об отсутствии продуктов, но они были, потому что рынок наступил. Их не было в 1980-е и до 1992 года. Когда цены освободили, продукты появились. В условиях новой России можно было представить что угодно. А в 1990-м было невозможно представить, что ты будешь где-то за границей, хотя занавес открывался. Я впервые побывал в Париже, точнее в Валансьене, в 1991 году — на Валансьенской регате. Как человек под европейскими санкциями я не сильно горюю. Если суммарно сопоставить месяцы, когда был в Европе, набежит несколько лет. То есть я много где был, практически везде.

Другой вопрос: побывает ли там сейчас сегодняшнее поколение журналистов, спортсменов? Например, если вы на «Чемпионате» будете куда-то аккредитовываться, дадут ли вам визы? Не факт. Тут целое дело», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, с 2022 года российские сборные, клубы и спортсмены столкнулись с ограничениями на участие в международных соревнованиях.

Полное интервью с Дмитрием Губерниевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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