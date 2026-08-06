ФИФА выступила с заявлением, где поддержала Инфантино, после заседания исполкома в Марокко

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальное заявление по результатам заседания исполкома, прошедшего в Рабате, где обсуждалась ситуация вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино после появления в СМИ сведений о проекте продажи прав на чемпионат мира. На встрече генеральный секретарь организации и присутствовавшие члены исполнительного комитета выразили полную поддержку Инфантино и отметили вклад аппарата в успешную организацию чемпионата мира 2026 года.

«По итогам встречи в Рабате, Марокко, генеральный секретарь ФИФА и присутствовавшие на ней члены исполнительного комитета подтвердили полную поддержку президента Джанни Инфантино и отметили значительный вклад администрации в успешную организацию чемпионата мира по футболу 2026 года.

На встрече также обсуждалось предложение FIFA Forward Enterprise (FFE). Признано, что в проекте были допущены ошибки. Было решено, что Совет ФИФА и ассоциации‑члены не должны были ощущать себя исключёнными из процесса и что его следовало организовать иначе. Отмечено также, что ошибки имели место и после утечки информации в СМИ. Вышеуказанное предложение отозвано и более не рассматривается. ФИФА не потерпит посягательств на свою целостность», — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016-го. До этого он работал в УЕФА. Ранее Инфантино разрабатывал план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов стерлингов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.