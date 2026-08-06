Инфантино объявил о проверке в связи с утечками в СМИ информации по продаже прав на ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино направил письменные извинения по поводу проекта продажи прав на чемпионат мира, который вызвал негативную реакцию, сообщает Sky News. В распоряжении издания оказалось письмо, подписанное Инфантино и генеральным секретарём ФИФА Маттиасом Графстрёмом.
«Мы признаём, что после утечки в СМИ были допущены ошибки. Приносим искренние извинения за них и обязуемся, что подобное не повторится. В связи с этим будет проведена соответствующая проверка, а её отчёт будет представлен Совету ФИФА на следующем плановом заседании», — приводит слова Инфантино Sky News.
Ранее сообщалось, что ФИФА разослала футбольным ассоциациям письма с просьбой поддержать переизбрание Джанни Инфантино на пост президента.