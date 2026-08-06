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Инфантино объявил о проверке в связи с утечками в СМИ информации по продаже прав на ЧМ

Инфантино объявил о проверке в связи с утечками в СМИ информации по продаже прав на ЧМ
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино направил письменные извинения по поводу проекта продажи прав на чемпионат мира, который вызвал негативную реакцию, сообщает Sky News. В распоряжении издания оказалось письмо, подписанное Инфантино и генеральным секретарём ФИФА Маттиасом Графстрёмом.

«Мы признаём, что после утечки в СМИ были допущены ошибки. Приносим искренние извинения за них и обязуемся, что подобное не повторится. В связи с этим будет проведена соответствующая проверка, а её отчёт будет представлен Совету ФИФА на следующем плановом заседании», — приводит слова Инфантино Sky News.

Ранее сообщалось, что ФИФА разослала футбольным ассоциациям письма с просьбой поддержать переизбрание Джанни Инфантино на пост президента.

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