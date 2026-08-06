«Делает это постоянно». L'Équipe – о пропущенных голах Сафонова в матче с «Мальоркой»

Авторитетное издание L'Équipe разобрало пропущенные голы российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в товарищеском матче с «Мальоркой» (0:3). Сафонов отыграл первый тайм матча и пропустил два мяча.

«В обоих случаях Матвей Сафонов опустился на одно колено, чтобы сократить угол, как он делает это постоянно, даже когда угол удара не слишком закрыт. Оба автора голов смогли найти решение, пробив выше российского вратаря, и в итоге эта особенность его игры станет известна соперникам, если этого ещё не произошло», — написал L'Équipe.

«ПСЖ» завершил сезон-2025/2026 во французской Лиге 1, став чемпионом турнира. В чемпионате Испании «Мальорка» заняла 18-е место, заработав 42 очка в 38 матчах и вылетев из Ла Лиги.