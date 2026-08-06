«Далеко не просто про пинание мяча». Черданцев — о новостях о возможной отставке Инфантино

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев опубликовал пост на фоне новостей о возможной отставке президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что президент ФИФА якобы пытался заручиться поддержкой американских политиков для участия в предстоящих выборах главы организации. Помощник госсекретаря США Дилан Джонсон подтвердил ранее недостоверность этих сведений.

«В новостных лентах вне зависимости от того, что подкидывает алгоритм в соцсетях, а просто в любых новостных агрегаторах количество сообщений об отставке Инфантино стоит наравне с другими общеполитическими новостями. А говорят футбол мало кого интересует)) Футбол — это уже так давно далеко не просто про пинание мяча ногами))», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016-го. До этого он работал в УЕФА. Ранее Инфантино разрабатывал план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов стерлингов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.