«Я дар речи потерял». Журавель – об исполнении пенальти Цаке в матче с «Краснодаром»

Футбольный комментатор и телеведущий Тимур Журавель отреагировал на удар защитника «Ахмата» Клисмана Цаке в серии пенальти в матче с «Краснодаром» (1:1, 4:5 пен.) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Цаке точно пробил пенальти внешней стороной стопы.

«Даже наша насмотренность не сталкивалась раньше с таким исполнением пенальти. Ну и если сам Генич удивлён, то что обо мне говорить. Комментируя это, я дар речи потерял. Кто-нибудь когда-нибудь так бил вообще?» — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).