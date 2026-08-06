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«Я дар речи потерял». Журавель – об исполнении пенальти Цаке в матче с «Краснодаром»

«Я дар речи потерял». Журавель – об исполнении пенальти Цаке в матче с «Краснодаром»
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Футбольный комментатор и телеведущий Тимур Журавель отреагировал на удар защитника «Ахмата» Клисмана Цаке в серии пенальти в матче с «Краснодаром» (1:1, 4:5 пен.) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Цаке точно пробил пенальти внешней стороной стопы.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 4
Ахмат
Грозный
1:0 Уткин – 66'     1:1 Самородов – 90+3'    

«Даже наша насмотренность не сталкивалась раньше с таким исполнением пенальти. Ну и если сам Генич удивлён, то что обо мне говорить. Комментируя это, я дар речи потерял. Кто-нибудь когда-нибудь так бил вообще?» — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).

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