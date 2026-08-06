Лионель Месси забил первые голы за «Интер Майами» после ЧМ-2026
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В эти минуты проходит матч Кубка лиг MLS + MX, где «Интер Майами» встречается с «Атлетико Сан Луис». На момент написания новости завершился первый тайм, счёт 3:1 в пользу «Интер Майами».
Кубок лиг MLS + MX . Кубок лиг MLS + MX. 1-й тур
06 августа 2026, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Остановлен
4 : 2
Атлетико Сан Луис
Сан-Луис-Потоси, Мексика
0:1 Родригес – 4' 1:1 Месси – 11' 2:1 Сеговия – 26' 3:1 Месси – 44' 4:1 дос Сантос Силва – 45+7' 4:2
В составе «Интер Майами» два гола забил аргентинский нападающий Лионель Месси. Для аргентинца этот гол стал первым за клуб после ЧМ-2026.
Напомним, на прошедшем чемпионате мира Аргентина с Месси заняла второе место, проиграв в финале Испании со счётом 0:1. На чемпионате мира 2026 года Месси принял участие в восьми матчах, где забил восемь голов и сделал четыре ассиста.
Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.
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