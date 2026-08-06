Globo назвал причину, по которой «Фламенго» спешит закрыть переход Энрике из «Зенита»

Бразильский «Фламенго» спешит переговоры по трансферу нападающего «Зенита» Луиса Энрике, чтобы зарегистрировать игрока в Кубке Либертадорес. Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, «Фламенго» хочет видеть вингера на поле уже в первом матче 1/16 финала главного южноамериканского турнира клубов с «Крузейро».

Бразилец выступает за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 24 млн.