15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Globo назвал причину, по которой «Фламенго» спешит закрыть переход Энрике из «Зенита»

Globo назвал причину, по которой «Фламенго» спешит закрыть переход Энрике из «Зенита»
Комментарии

Бразильский «Фламенго» спешит переговоры по трансферу нападающего «Зенита» Луиса Энрике, чтобы зарегистрировать игрока в Кубке Либертадорес. Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, «Фламенго» хочет видеть вингера на поле уже в первом матче 1/16 финала главного южноамериканского турнира клубов с «Крузейро».

Бразилец выступает за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 24 млн.

Материалы по теме
Известна причина улучшения предложения «Фламенго» по Луису Энрике из «Зенита» — Globo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android