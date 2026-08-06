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«Она труженица! Как доярка на селе!» Губерниев — о Бузовой

«Она труженица! Как доярка на селе!» Губерниев — о Бузовой
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о споре с российской певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире. Напомним, в 2021 году Губерниев вступил в словесную перепалку с Ольгой Бузовой и довёл её до слёз.

«Бузова — другое. Это не факап, а было выстрадано и мной, и Ольгой. С той поры мы помирились. И «Карлсона» вместе читали, и песню записали в честь юбилея «Матч ТВ». Мы с ней не разлей вода. Я к ней отношусь с огромным уважением. Она — трудяга, каких мало. Она прямо труженица! Как доярка на селе! Без всяких вторых смыслов», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Конфликт произошёл после поражения сборной России в матче с Бельгией на Евро-2020.

Полное интервью с Дмитрием Губерниевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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