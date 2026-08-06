Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай». Сделка близка к завершению — журналист

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай». Об этом сообщает турецкий журналист Эрдем Ачикгоз в соцсети X.

По информации источника, трансфере Батракова в турецкий гранд почти полностью оформлен, остались лишь незначительные детали. Отмечается, что сейчас ведутся переговоры между его агентом футболиста и клубом о снижении некоторых требований «до наиболее разумного уровня».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» оценивает 21-летнего полузащитника в € 30 млн, тогда как «Галатасарай» рассчитывает оформить сделку примерно за € 20 млн.

Батракову 21 год. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника составляет € 28 млн.