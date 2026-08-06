Сафонов получил одну из худших оценок в «ПСЖ» за матч «Мальоркой» от Sofascore

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил одну из самых низких оценок в команде за товарищеский матч с «Мальоркой» (0:3) от Sofascore. Сафонов отыграл первый тайм матча и пропустил два мяча.

Сафонов получил оценку 6.3. Такую же оценку получил Давид Боли. Худшая оценка в составе «ПСЖ» у защитника Ильи Забарного – 5.9.

«ПСЖ» завершил сезон-2025/2026 во французской Лиге 1, став чемпионом турнира. В чемпионате Испании «Мальорка» заняла 18-е место, заработав 42 очка в 38 матчах и вылетев из Ла Лиги.

Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024 года. С клубом российский вратарь выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Франции, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА.