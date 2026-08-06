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Сафонов получил одну из худших оценок в «ПСЖ» за матч «Мальоркой» от Sofascore

Сафонов получил одну из худших оценок в «ПСЖ» за матч «Мальоркой» от Sofascore
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил одну из самых низких оценок в команде за товарищеский матч с «Мальоркой» (0:3) от Sofascore. Сафонов отыграл первый тайм матча и пропустил два мяча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка, Испания
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Лувумбу – 21'     2:0 Вирхили – 40'     3:0 Раильо – 51'    

Сафонов получил оценку 6.3. Такую же оценку получил Давид Боли. Худшая оценка в составе «ПСЖ» у защитника Ильи Забарного – 5.9.

«ПСЖ» завершил сезон-2025/2026 во французской Лиге 1, став чемпионом турнира. В чемпионате Испании «Мальорка» заняла 18-е место, заработав 42 очка в 38 матчах и вылетев из Ла Лиги.

Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024 года. С клубом российский вратарь выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Франции, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА.

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