Журналист раскрыл, сколько «Галатасарай» намерен заплатить за трансфер Батракова

«Галатасарай» стремится завершить трансфер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова за € 27,5 млн. Об этом сообщает турецкий журналист Эрдем Ачикгоз в соцсети X.

По информации источника, 80% прав на трансфер Батракова принадлежат московскому «Локомотиву», а 20% находятся в руках двух агентов, поэтому цель «Галатасарая» — снизить долю для агентов до € 2+2 млн и бонусы, а часть сделки, которая поступит в кассу московского клуба (те самые 80%), уменьшить до € 22 млн. Отмечается, что если стороны согласятся на эти условия, Батраков подпишет контракт с «Галатасараем».

Ранее сообщалось, что Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай».

Алексею 21 год. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника составляет € 28 млн.