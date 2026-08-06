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«Негодяй, которого боготворят многие дети». Глава «Ремо» раскритиковал поведение Неймара

«Негодяй, которого боготворят многие дети». Глава «Ремо» раскритиковал поведение Неймара
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Президент «Ремо» Антонио Карлос Тейшейра раскритиковал поведение футболиста «Сантоса» Неймара, который вступил в перепалку с представителями клуба-соперника сразу после финального свистка ответного матча 1/8 финала Кубка Бразилии (1:0).

«Мы провели хороший турнир, но остался осадок, что нас подвели судьи. «Сантосу» это было ни к чему. А этот негодяй Неймар, которого боготворят многие дети, устроил здесь представление, а затем ещё и стал нас провоцировать. Во многом сами виноваты, что возводим в кумиры таких людей», — приводит слова Тейшейры Gazeta Esportiva.

На появившихся в сети кадрах видно, как Неймар несколько раз выкрикивает «Eliminado! Eliminado!» (перевод: «Вы выбыли! Вы выбыли!». — Прим. «Чемпионата»), жестикулирует в сторону чиновников «Ремо» и в один момент произносит нецензурное выражение.

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