«Ошибки больше не повторятся». В ФИФА выступили с заявлением по поводу продажи прав на ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальное заявление, в котором принесла извинения за планы продать часть прав на чемпионат мира.

«Мы приносим искренние извинения за эти ошибки и обещаем, что они больше не повторятся. Мы проведём необходимую проверку, и отчёт будет представлен Совету ФИФА на его следующем запланированном заседании.

Более того, как уже известно, это предложение, которое должно было быть одобрено ассоциациями – членами ФИФА и Советом ФИФА, сейчас не рассматривается. В связи с закрытием проекта ФИФА больше не будет терпеть никаких нападок на свою добросовестность, принципы надлежащего управления и соблюдение установленных процедур и предпримет все необходимые меры для защиты и сохранения своего имени и репутации.

Всегда есть чему поучиться, и мы продолжим совершенствовать наши процессы в свете этого опыта. Однако в данном случае важно подчеркнуть, что, несмотря на допущенные ошибки, всё, что было сделано, было сделано в полном соответствии с нормативно-правовой базой ФИФА.

Вместе с вами мы будем активно изучать возможности дальнейшей поддержки развития футбола в рамках программы FIFA Forward в интересах 211 ассоциаций-членов ФИФА, конфедераций и региональных объединений.

Мы по-прежнему полностью готовы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у вас в связи с этим, и с нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время», – говорится в письме членам совета ФИФА, подписанном президентом организации Джанни Инфантино и генеральным секретарем Маттиасом Графстремом.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.