«Интер Майами» обыграл «Атлетико Сан-Луис», у Месси — дубль и голевая передача

В четверг, 6 августа, «Интер Майами» сыграл с «Атлетико Сан-Луис» в матче Кубка лиг MLS + MX. Игра завершилась со счётом 4:2.

На четвёртой минуте американский полузащитник гостей Давид Родригес открыл счет. До перерыва «Интер Майами» забил четыре мяча: Лионель Месси оформил дубль, а также по одному мячу забили венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия и бразильский защитник Микаэл дос Сантос Силва. После перерыва гости забили второй гол — отличился Рафа Льоренте.

Месси забил первые голы за клуб после возвращения с чемпионата мира-2026. Также он отдал ассист.

Это была первая игра в этом розыгрыше турнира для обоих клубов.