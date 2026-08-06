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«Интер Майами» обыграл «Атлетико Сан-Луис», у Месси — дубль и голевая передача

«Интер Майами» обыграл «Атлетико Сан-Луис», у Месси — дубль и голевая передача
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В четверг, 6 августа, «Интер Майами» сыграл с «Атлетико Сан-Луис» в матче Кубка лиг MLS + MX. Игра завершилась со счётом 4:2.

Кубок лиг MLS + MX . Кубок лиг MLS + MX. 1-й тур
06 августа 2026, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
4 : 2
Атлетико Сан Луис
Сан-Луис-Потоси, Мексика
0:1 Родригес – 4'     1:1 Месси – 11'     2:1 Сеговия – 26'     3:1 Месси – 44'     4:1 дос Сантос Силва – 45+7'     4:2    

На четвёртой минуте американский полузащитник гостей Давид Родригес открыл счет. До перерыва «Интер Майами» забил четыре мяча: Лионель Месси оформил дубль, а также по одному мячу забили венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия и бразильский защитник Микаэл дос Сантос Силва. После перерыва гости забили второй гол — отличился Рафа Льоренте.

Месси забил первые голы за клуб после возвращения с чемпионата мира-2026. Также он отдал ассист.

Это была первая игра в этом розыгрыше турнира для обоих клубов.

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