Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вёл тайные переговоры о ребрендинге Европейской Суперлиги в Суперлигу ФИФА, об этом стало известно только сейчас, информирует The Guardian. Стороны составили предварительный договор ещё в октябре 2020-го.

Как сообщает источник, переговоры зашли настолько далеко, что было подготовлено даже предварительное соглашение. Партнёрство должно было быть рассчитано как минимум на 12 лет, также предлагалось создание совместной организации, которое управляло бы коммерческими операциями в рамках договора.

В Суперлиге ФИФА должны были участвовать 15 постоянных членов и пять клубов, квалифицирующихся из существующих соревнований. Также было предусмотрено создание женского аналога с участием тех же команд.

В документе отмечалось, что Международной федерации футбола «будет предоставлена привилегированная доля в капитале Суперлиги», что дало бы ей право принимать решения касательно изменения формата, корректировки календаря, распределения солидарных выплат и назначения генерального директора соревнования.

Документ также предполагал, что одна из версий расширенного клубного чемпионата мира, именуемая «глобальным клубным соревнованием», проводилась бы ежегодно в закреплённый трёхнедельный период и была бы напрямую связана с Суперлигой. КЧМ должен был проходить целиком в формате плей-офф.

Хотя в предварительном договоре указано, что новые турниры подлежали одобрению ежегодным конгрессом ФИФА и Советом ФИФА, по имеющимся сведениям, федерации в формировании плана никак не участвовали. Инфантино лично участвовал в этом проекте и в полной мере знал, как он развивается.