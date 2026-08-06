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Появились новые подробности переговоров по переходу Луиса Энрике из «Зенита» во «Фламенго»

Появились новые подробности переговоров по переходу Луиса Энрике из «Зенита» во «Фламенго»
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«Фламенго» ещё официально не сделал предложения по переходу вингера «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщает журналист Пабло Руа в соцсети X.

По информации источника, неофициальное предложение составляет около € 35 млн, из которых € 30 млн фиксированные, а € 5 млн — бонусы в зависимости от результатов. Главное препятствие на данный момент — не сумма, а способ оплаты. Отмечается, что «Зенит» требует € 30 млн, а «Фламенго» пытается осуществить сделку в рассрочку.

Утверждается, что российский клуб уже снизил свою первоначальную цену с € 40 млн до € 35 млн., демонстрируя открытость к дальнейшим переговорам. Подчёркивается, что сейчас обсуждение сосредоточено на финансовых аспектах сделки. Если стороны достигнут соглашения по способу оплаты, то, скорее всего, «Фламенго» официально оформит своё предложение.

Бразилец выступает за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 24 млн.

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