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ФИФА до ЧМ разослала ассоциациям заранее подписанные тексты писем в поддержку Инфантино

ФИФА до ЧМ разослала ассоциациям заранее подписанные тексты писем в поддержку Инфантино
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Международная федерация футбола (ФИФА) разослала футбольным ассоциациям подготовленные письма с предложением поддержать переизбрание Джанни Инфантино на пост президента организации, об этом сообщает Sky News.

По информации источника, текст, восхваляющий работу Инфантино на протяжении более десяти лет в роли руководителя мирового футбола, был распространён сотрудниками ФИФА еще до чемпионата мира – в мае и июне.

Также утверждается, что ФИФА уже проставила имя и подпись президента конкретной футбольной ассоциации в каждом письме, предназначенном для передачи его обратно в Международную федерацию футбола в качестве официальной поддержки перед выборами главы организации в 2027 году.

При этом не все футбольные ассоциации получили подготовленные письма. В них отмечалось, как работа Инфантино способствовала развитию инфраструктуры и повышению уровня женского футбола.

Отмечается, что в регламенте ФИФА нет конкретного пункта, запрещающего использование внутренних ресурсов для избирательной кампании действующего президента.

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