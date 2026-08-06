Луис Энрике дал согласие на трансфер из «Зенита» во «Фламенго» — источник

Нападающий «Зенита» Луис Энрике дал согласие на трансфер в бразильский «Фламенго». Об этом сообщает журналист Ренан Моура в соцсети X.

По информации источника, нападающий отверг старые слухи о том, что никогда не будет играть за «Фламенго» из-за своих отношений с «Флуминенсе», воспитанником которого он является.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» сделал неофициальное предложение сине-бело-голубым, которое составляет около € 35 млн, из которых € 30 млн фиксированные, а € 5 млн — бонусы. Отмечается, что стороны согласовывают формат оплаты, который является камнем преткновения для сторон.

Бразилец выступает за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 24 млн.