Гави кардинально изменил имидж, выполнив эксцентричное обещание, данное во время ЧМ-2026

Полузащитник «Барселоны» Гави предстал с неожиданным розовым оттенком волос, выполнив эксцентричное обещание, которое дал перед чемпионатом мира 2026 года.

Футболист каталонцев и сборной Испании ещё во время групповой стадии мирового первенства пообещал перекрасить волосы в случае победы на турнире и сделал это спустя две недели после финала соревнований.

Фото: Из соцсетей Гави

Полузащитник подписал данную фотографию с розовыми волосами следующим образом: «Человек, который держит слово», добавив смеющийся эмодзи.

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья заплёл волосы в косички и сделал татуировку с лицом главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте в честь победы на ЧМ-2026. Футболист также давал публичное обещание и выполнил его.

Чемпионат мира по футболу — 2026 прошёл в трёх странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании. В финале первенства планеты 2026 года испанская национальная команда встречалась с Аргентиной.