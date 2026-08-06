«Арсенал» уверен в подписании Винисиуса — AS

В раздевалке «Арсенала» уверены, что клуб сможет подписать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, об этом сообщает издание AS.

По информации источника, спортивный директор «канониров» Андрея Берта сообщил многим людям в команде, включая игроков, в своей уверенности в успехе потенциальной сделки. Главный тренер клуба Микель Артета уже объяснил Винисиусу, какую роль готовит для него в своём проекте, и бразилец считает «Арсенал» подходящим для себя вариантом в случае ухода из «Реала». В мадридском клубе уже знают о предметном интересе «Арсенала» к Винисиусу.

Отмечается, что руководство «Реала» готово продлить контракт с Винисиусом лишь на своих условиях – вингеру дали понять, что ни один игрок не может быть выше интересов клуба.

Ранее сообщалось, что «Реал» сделал Винисиусу улучшенное предложение по контракту, которое «отражает важность игрока для команды и проекта».