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Журналист назвал главное препятствие для перехода Батракова в «Галатасарай»

Журналист назвал главное препятствие для перехода Батракова в «Галатасарай»
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Переговоры по трансферу полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай» продолжаются, но имеют одну принципиальную проблему, которую пока не удалось уладить. Об этом сообщает турецкий журналист Омер Фарук Озкан в соцсети X.

По информации источника, самым большим препятствием трансферу является сумма в € 8 млн, которую требует его агент. Отмечается, что турецкий гранд не планирует выходить из переговоров, поскольку в переходе россиянина заинтересован лично главный тренер команды Окан Бурук.

Ранее сообщалось, что Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай».

Алексею 21 год. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника составляет € 28 млн.

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