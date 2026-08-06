«Вы что, совсем уже?» Мостовой — о рейтинге российских бомбардиров

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о рейтинге российских бомбардиров.

– Вы сказали, что забили более 180 голов на высочайшем уровне. Но в «Википедии» написано, что 154. Как вы думаете, какие голы они не учли?

– Видел таблицу бомбардиров. Кстати, из топ-10 я единственный – не нападающий. У меня там было 163 или 164 гола. Сейчас у многих считают голы, которые они забили в Казахстане, Узбекистане, Молдавии, ещё где-то. А у меня тогда можно посчитать голы, которые я забил во Второй лиге, когда был совсем молодым. И когда мне рассказывают, что кто-то закончил карьеру в Казахстане и забил там 10 голов, я думаю: «####, в Казахстане такой уровень». Или сейчас считают голы, которые забили в Медиалиге. Вы что, совсем уже?

Мне недавно позвонил журналист и спросил: «Как отреагируете, если Смолов забьёт за медиакоманду?» Вы чего? Вы чего? — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Фёдор Смолов заявил, что планирует догнать Мостового в рейтинге российских бомбардиров.