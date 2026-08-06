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Батраков согласовал контракт с «Галатасараем» — источник

Батраков согласовал контракт с «Галатасараем» — источник
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Популярный инсайдер из Турции Фатих Аслан в соцсети X сообщил, что «Галатасарай» достиг полного соглашения с полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым по условиям контракта.

По данным источника, также клубу удалось прийти к определённому соглашению с московским клубом.

Ранее сообщалось, что Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай», однако клубы не могут согласовать сумму трансфера игрока.

Алексею 21 год. Батраков — воспитанник системы железнодорожников, за первую команду он провёл 81 матч, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника составляет € 28 млн.

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