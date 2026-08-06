«У меня под 180 голов, а он сколько забил вообще?» Мостовой — о Джон Джоне

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, кто является лучшим игроком — он или полузащитник «Зенита» Джон Джон.

«Ответ простой: конечно, я, ребята, ёлки-палки! У меня под 180 голов на высочайшем уровне. Джон Джон сколько, скажите, забил вообще? Голов 10, может быть?

Во-первых, до появления в «Зените» мы вообще не слышали о нём, а Мостового уже в Советском Союзе все знали, каждый второй знал. Дальше: в Европе все знают, кто такой Мостовой, а кто такой Джон Джон – никто не знает.

Если Джон Джон за свою карьеру хотя бы 100 голов забьёт, это будет фантастический для него результат. Так что ну как тут можно сравнивать?» — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» объявил о покупке Джон Джона у «Ред Булл Брагантино» зимой этого года. С того времени бразильский футболист отличился за клуб из Санкт-Петербурга три раза.