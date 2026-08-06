«Полная дезинформация». Турецкий журналист раскритиковал местные СМИ за инсайд о Батракове

Популярный инсайдер из Турции Фатих Аслан в соцсети X раскритиковал местных журналистов, которые сообщали об «агентских» проблемах в переговорах по трансферу полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

«А теперь главное. То, что СМИ растиражировали новость, что «якобы агент Батракова требует комиссию в € 8 млн» — полная дезинформация. Это намеренно сливают в прессу люди из руководства клуба, чтобы выиграть время. Параллельно ведутся переговоры по совершенно разным игрокам. Вопрос стоимости уже закрыт, расчёты больше не ведутся. Окончательный выбор уже сделан Оканом Буруком [главным тренером «Галатасарая»], а Дурсун Озбек [президент «Галатасарая»] дал зелёный свет обоим кандидатам (речь про Батракова и Джана Узуна). Пришла команда: «Заканчивайте». Если не появится какая-то очень большая «возможность» или «сюрприз», одним из этих двух футболистов станет наш вероятный 10-й номер», — написал Аслан на своей странице в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай», однако клубы не могут согласовать сумму трансфера игрока.