«С одной стороны, хорошо». Мостовой оценил переход Даку в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой оценил готовящийся переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
«Конечно, это усиление, однозначно. Даку для нашего чемпионата хороший, сильный нападающий. Опять же, как он вольётся? А куда мы денем Угальде? Если он останется, согласится на роль запасного? Тоже нет. Поэтому, с одной стороны, хорошо. Если Даку войдёт и сразу начнёт забивать — вопросов нет. А так, для нашего чемпионата — хороший нападающий», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Ранее «Рубин» убрал Даку из заявки на сезон. Сообщалось, что московский «Спартак» принял решение активировать опцию выкупа форварда за € 11 млн.
Накануне, Даку посетил матч «Спартак» — «Оренбург» (5:1) в Кубке России.
- 6 августа 2026
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