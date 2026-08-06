«С одной стороны, хорошо». Мостовой оценил переход Даку в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой оценил готовящийся переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.

«Конечно, это усиление, однозначно. Даку для нашего чемпионата хороший, сильный нападающий. Опять же, как он вольётся? А куда мы денем Угальде? Если он останется, согласится на роль запасного? Тоже нет. Поэтому, с одной стороны, хорошо. Если Даку войдёт и сразу начнёт забивать — вопросов нет. А так, для нашего чемпионата — хороший нападающий», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее «Рубин» убрал Даку из заявки на сезон. Сообщалось, что московский «Спартак» принял решение активировать опцию выкупа форварда за € 11 млн.

Накануне, Даку посетил матч «Спартак» — «Оренбург» (5:1) в Кубке России.