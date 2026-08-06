«У нас были отличные игровые отрезки». Артета — о поражении «Арсенала» от «Бетиса»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:3) в товарищеском матче. Игра прошла на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия.

«Самое главное — победа, а нам этого сделать не удалось, поэтому, конечно, мы разочарованы результатом. При этом нужно учитывать контекст — сегодня сыграли 25 футболистов. В первом тайме, когда на поле было больше игроков основного состава, были две совершенно разные стороны нашей игры — то, как мы действовали с мячом, и то, как мы конкурировали.

У нас были действительно отличные игровые отрезки, но то, как мы действовали в обороне, особенно в своей штрафной и возле неё, не соответствует тем стандартам, к которым привыкли. Очевидно, есть вещи, которые нужно улучшать. В то же время были и позитивные моменты. Иногда плохой результат даже полезен — он может ещё сильнее разжечь внутренний огонь», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Сезон АПЛ стартует в пятницу, 21 августа. Чемпионат Испании возьмёт старт на неделю раньше: старт турнира — в следующую субботу, 15 августа.