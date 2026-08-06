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Романо раскрыл позицию Моуринью относительно Винисиуса в «Реале» и слухов об «Арсенале»

Романо раскрыл позицию Моуринью относительно Винисиуса в «Реале» и слухов об «Арсенале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью лично участвует в переговорах о новом контракте бразильского вингера команды Винисиуса Жуниора, поскольку он настаивает на том, чтобы бразилец остался. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, «Реал» уверен в успехе по пролонгации договора Винисиуса, поскольку Моуринью объявил и клубу, и Винисиусу о своих планах по интеграции вингера в свой футбол.

Ранее стало известно, что «Реал» будет готов выслушать предложения о приобретении Винисиуса Жуниора за сумму от € 150 млн, а лондонский «Арсенал» обозначил игрока в качестве своей приоритетной трансферной цели этим летом.

Минувшей ночью Винисиус удалил все посты и упоминания «Реала» из соцсетей. Бразилец выступает за «Королевский клуб» с лета 2018 года. В мадридский гранд футболист перешёл из бразильского «Фламенго» за € 45 млн. В минувшем сезоне он провёл 53 матча за «Реал», на его счету 22 гола и 14 результативных передач. Действующий контракт с клубом истекает летом 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 140 млн.

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