«Сантос» выступил с заявлением на фоне критики поведения Неймара со стороны главы «Ремо»

Футбольный клуб «Сантос» выступил с официальным заявлением в связи с критикой форварда команды Неймара со стороны президента клуба «Ремо».

«Руководство «Сантоса» отвергает оскорбительные высказывания в адрес футболиста, а также содержащиеся в них намеки на благосклонность судейства. Критика в спорте легитимна, но личные нападки и необоснованные обвинения переходят грань уважения и этики. «Сантос» всегда будет защищать своих спортсменов, историю и целостность организации во имя прозрачности и имиджа бразильского футбола», — говорится в заявлении клуба.

Инцидент произошёл после ответного матча 1/8 финала Кубка Бразилии, в котором «Сантос» одержал победу со счётом 1:0. На видеозаписях из сети видно, как нападающий несколько раз произносит фразу «Eliminado!» («Вылетели!»), активно жестикулирует в сторону представителей соперника и использует нецензурную лексику. Президент «Ремо» Антонио Карлос Тейшейра жёстко прокомментировал действия игрока, назвав его негодяем.