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Дмитрий Губерниев: какого футболиста ты увидишь в автобусе с книгой? Разве что Батракова

Дмитрий Губерниев: какого футболиста ты увидишь в автобусе с книгой? Разве что Батракова
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове, назвав хавбека очень образованным парнем.

— В интервью нам Олег Иванов вам дал характеристику: «Маленький ботаник». Правдиво?
— Это не так. Ботаником я никогда не был. Он же сильно старше. В строгом смысле слова в одной компании мы никогда не тусовались. Мы вместе играли в футбол, когда он приезжал с Серёгой Лещёвым. Братья Лещёвы лучше всех играли в футбол. Серёжа достаточно давно трагически умер, а Дмитрий, слава богу, жив. Передаём Дмитрию большой привет! Мы с Ивановым играли в футбол, а он нас, пацанов, возил. Но ботаником я никогда не был. Наверное, ему так казалось. Помню, мы с ним едем на автобусе: он с тренировки «Красной Пресни», а я — с гребцовской тренировки, у меня в руках книга. А какого футболиста ты увидишь в автобусе с книгой? Гребца можно, футболиста — нет. Разве что Батракова. Но давно ли он ездил на автобусе?

— Боюсь, что да.
— Парень очень образованный. Огромный молодец, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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